Joaquín Valiente, sobre la Noche Amarilla de Barcelona SC: “En los clásicos no hay amistosos”

"Como todo clásico se vive de la misma manera, es importante, por más que sea amistoso, en clásicos no hay amistosos; estanos preparándonos para el sábado", apuntó Joaquín.

Además, Valiente reconoció su felicidad de llegar a los toreros y la locura que ha vivido con los hinchas.

Lea más: Champions League: ¿Qué necesita el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié para clasificar a octavos de final?

Finalmente, el uruguayo habló de su posición en la cancha. "Lo bueno es que el cuerpo técnico me da la libertad de jugar en todo el frente de ataque, eso está bueno para mí, me da la capacidad para asociarme y tener creatividad, que es lo que más me gusta", cerró.

Joaquín llegó a Barcelona SC en calidad de cedido desde Defensor Sporting con opción a compra.