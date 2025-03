El delantero de Independiente del Valle, Jeison Medina, quien fue el jugador del partido al convertir un hat-trick en la victoria 4-0 a Barcelona Sporting Club, no pudo llevarse el balón a su casa.

Es una tradición. El jugador que anota tres goles en un partido se lleva el balón a su casa, sin embargo, cuando Medina fue a pedir el esférico, los pasabolas se habían llevado todos.

Junior Sornoza fue el encargado de evidenciar este hecho, ya que se encontraba con el delantero de IDV en ese momento y en son de broma contó lo que había sucedido.

“Aquí estamos con el mejor jugador del partido, lastimosamente no le han entregado el balón. Estoy ronco, casi me mata. No nos quieren entregar el balón, ¿qué pasó?”, dijo Sornoza.

Luego, Medina explicó por qué no le entregaron el balón: "El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, dio la orden que no se entregue ningún balón, pero al LigaPro me va a hacer llegar uno".

