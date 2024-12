“Fue malo, porque no conseguimos nada . De hecho, nos quedamos sin poder pelear la segunda etapa antes que termine , pero bueno, nos queda la obligación de que en el centenario dejar un título en el club otra vez, porque hace mucho no lo podemos conseguir”, señaló el arquero.

“No tengo redes, no sé que se habrá dicho. La realidad es que tengo contrato, es lo único que puedo decir. Ahora me gustaría ir a ver a mi familia, que hace mucho tiempo que no la veo y a descansar”, explicó Javier.