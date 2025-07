Jaime Ayoví, veterano delantero ecuatoriano de Emelec, fue crítico con los periodistas deportivos que han cuestionado su rendimiento dentro de la cancha.

"No sé qué análisis hacen los periodistas, nos está faltando concluir la jugada. Veo que semana a semana algunos periodistas no todos tienen el mismo criterio y no solo pasa con nosotros sino también con Barcelona", cuestionó Ayoví.

Lea: Un futbolista recibió una habilitación provisional para fichar por Emelec

La Yoya tiene 37 años y es uno de los jugadores más longevos de la Liga Ecuabet. El atacante recordó que en el empate reciente por 1-1 con Macará, señaló: "Con Macará toda la prensa dijo que Jaime Ayoví le está costando la edad, y donde está el análisis del partido. Yo entré hacer mi trabajo y a correr igual que todos".

"No hay que hacer un comentario basado en la edad, en otros equipos hay jugadores que tienen más edad que yo y no hacen ese tipo de comentarios", profundizó.

Para culminar, Ayoví descargó contra los comunicadores: "los periodistas que analicen mejor el fútbol, para eso estudiaron y para eso están en esta profesión".