El delantero y referente del Club Sport Emelec, Jaime Ayoví, por medios de sus redes sociales, criticó a un sector de la prensa, tras empatar 1-1 contra Macará por la jornada 18 de la Liga Ecuabet.

"Siempre es la misma vaina con ciertos analistas deportivos. Si hacen cambios y te empatan, dicen que los cambios fueron malos, pero si el otro equipo empata, entonces, ¡qué buenos cambios hizo! Increíble", escribió Ayoví.

"Se empata por errores puntuales, mal pase, mal control, no tomar marca, perder la pelota donde no debes, no dar el pase al mejor ubicado, esos son análisis", añadió.

"(...) cuando tenía que correr lo hice, di un pase gol, lamentablemente no entró, ahora es la edad", finalizó.

