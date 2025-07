Jackson Rodríguez: "Sí jugaría en Barcelona SC, no tengo dudas”

El lateral de Emelec, Jackson Rodríguez, encendió la polémica tras declarar públicamente que estaría dispuesto a jugar en Barcelona Sporting Club, eterno rival del conjunto eléctrico.

“Si la vida me da la oportunidad, sí jugaría en Barcelona SC, sin duda. Segurísimo”, expresó el jugador en una entrevista concedida a RCD Sports.

La afirmación no tardó en provocar reacciones entre los aficionados de Emelec, muchos de los cuales cuestionaron su compromiso con la institución.

Rodríguez también señaló que su vínculo contractual con el club eléctrico termina a finales de este año.

“No me he metido en eso, hay que ver después qué pasa, porque acá en Emelec me quedan seis meses más de contrato y quedo libre”, explicó.

El futbolista arribó al club en 2019 y ha formado parte del primer equipo durante las últimas temporadas. Sin embargo, su continuidad parece incierta.

“Hubo intenciones de renovar, pero mi representante le dejó claro a Emelec que siga y que al final del año se converse”, añadió.

Emelec atraviesa actualmente un momento complicado en lo deportivo. Se encuentra en el puesto 14 de la tabla acumulada con 19 puntos, dentro del cuadrangular de descenso.

Su próximo compromiso será el sábado 5 de julio frente a Vinotinto.