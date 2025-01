El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, no está conforme con el horario de la final de la Supercopa Ecuador, ya que coincide con la Noche Amarilla de Barcelona Sporting Club.

"Yo expuse que el horario de la Supercopa no me parecía, pero se entiende al canal que va a transmitir, es la misma que pasa el Sudamericano Sub 20. Hay una coincidencia de horarios", dijo en una entrevista con Ecuagol.

"Nuestros hermanos fraternos de Guayaquil, Barcelona, tienen su Noche Amarilla, y la expectativa de esa noche supera la que tiene la Supercopa, por lo que representa Barcelona", añadió.

"A pesar de que tenemos nuestra hinchada, siento que hubiese sido mejor jugar en horarios diferentes. Pero hay que acatar y estaremos atentos", finalizó.

La final de la Supercopa Ecuador, entre Liga de Quito y El Nacional, está pactado para este 1 de febrero a las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Directv y DGO.