Liga de Quito hasta el momento ha confirmado solamente dos contrataciones para esta nueva temporada, mientras que los otros equipos de Liga Pro siguen sumando nuevos jugadores a sus respectivas plantillas.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, en un diálogo con Espn mencionó varios temas que giran en torno al armado de la plantilla 2024: la posible transferencia de Óscar Zambrano, situación contractual de Facundo Martínez y Lisandro Alzugaray, y el fichaje del posible delantero.

“Yo no estoy encargado del tema de Óscar Zambrano, están encargadas otras personas. Tuve una conversación con Diego Castro respecto a esto, no tengo conocimiento si existieron avances y no he visto algo formal o definitivo. Habrá que esperar y, en lo personal, se hará lo mejor para el jugador. Siempre miramos eso en LDU, lo más importante y mejor para el jugador (su crecimiento). Por ahora habrá que esperar, no se han cerrado los pases y miraremos lo que ocurre en los próximos días”, manifestó.

