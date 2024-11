El Independiente del Valle, por medio de sus redes sociales, despidió a Marco Angulo, quien falleció este lunes 11 de noviembre, tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre en la Autopista General Rumiñahui.

"El tiempo no borra el dolor, pero tampoco borra el cariño. Por mucho que duela, no se olvida a quién se quiere. La Familia IDV ante el sensible fallecimiento de Marco Angulo, jugador que creció en esta casa, expresa su nota de pesar, mucha fuerza y paz a su familia", escribió IDV en sus redes sociales.

Angulo se formó en las divisiones inferiores del Independiente del Valle, donde quedó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, esto le ayudó para subir al primer equipo.

