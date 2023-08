La crisis que vive Emelec no ha pasado desapercibida por jugadores históricos del club. Esteban Dreer, Pedro Quiñónez y Fernando Giménez, han alzado su voz de crítica en contra de los tres ejes del equipo: directiva, jugadores y cuerpo técnico.

El 'Rifle', múltiple campeón nacional, capitán y actual comentarista deportivo en radio diblu, apuntó a José Pileggi por su mercado de fichajes a inicios del año, las decisiones de Hernán Torres como entrenador.

"La dirigencia se equivocó, es una vergüenza, el entrenador está perdido. Emelec vive un momento caótico", cuestionó el exportero argentino nacionalizado ecuatoriano.

Por su parte, Pedro Quiñónez, excapitán, múltiple campeón y seleccionado nacional, dedicó su crítica a los jugadores: "¡¿Cómo es que no pueden levantar una pelota?! ¡Yo voy a cumplir 38 años y tiro un pase de 100 metros y yo ya no juego! ¿Cómo es que un jugador que entrena todos los días no puede tirar un centro? eso ya no es culpa del DT", comentó en el programa 'Harta Pelota' de La Radio Redonda.