Emelec atraviesa una de las peores crisis de su historia. Un grupo de hinchas y socios del conjunto eléctrico acudieron a las afueras del estadio George Capwell para protestar contra los dirigentes de este club.

Los aficionados llegaron con bombos, banderas y cánticos contra el directorio que preside César Avilés. Exigen a esta directiva que presente su dimisión y que convoquen a elecciones.

Sin embargo, el presidente de Emelec, aseguró en un diálogo con Fútbol Diversión que no puede adelantar los comicios:

"Yo no puedo salir a la loca y decir hasta aquí llegamos, los estatutos del club no me lo permiten. Yo no puedo llamar a elecciones, el estatuto no contempla eso".

Emelec en último partido de este 2024 perdió 2-1 ante Libertad en Loja y finalizó en el último lugar de la tabla de posiciones de la segunda etapa con nueve puntos.