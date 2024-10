Este viernes 25 de octubre, un grupo de hinchas de Emelec acudió a las instalaciones del edificio matriz del Banco del Pacífico, ubicado en el centro de Guayaquil, para protestar por el embargo de más de USD 9 millones.

Los aficionados eléctricos llegaron hasta esta entidad con tambores y carteles para defender a su club ante esta acción legal, que lo deja en una crisis económica severa.

Carlos Puga, gerente ejecutivo de Emelec, explicó la situación del club con la deuda: "El tema de la deuda con el Banco del Pacífico es algo que el club tiene desde el 2016".

"Ha sufrido tres o cuatro reestructuraciones. La última la hizo Pileggi, en condiciones que eran mejores para el club. Y estaba atada al fideicomiso de GolTV, cuando se cayó el contrato, también se cayó eso. Armamos el presupuesto contando con ese dinero. Toca buscar ingresos, pero hemos pagado los salarios de agosto y tan mal no estamos", agregó.

"Al Banco del Pacífico se les mandó varias cartas, yo mismo me reuní con representantes del banco. Hicimos una propuesta de pago y al banco no les satisfizo, no nos respondieron", añadió.

"Al final nos mandaron a una coactiva, que es por demás atropellante, porque el banco tiene la hipoteca. Les metieron miedo a los auspiciantes para que nos congelen los flujos. Ellos ya tienen el estadio como garantía", finalizó.

Emelec pelea esta temporada por acceder a un torneo internacional, se ubica en el noveno lugar con 32 puntos. Su próximo partido será ante Universidad Católica por la fecha 12 de la Liga Pro.