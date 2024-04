En el vibrante encuentro disputado en el Estadio George Capwell, Emelec y Barcelona SC protagonizaron un empate 1-1 que no satisface las aspiraciones de ninguno de los dos equipos en la Liga Pro .

El entrenador también señaló la necesidad de mejorar el juego por el centro del campo:



“Tenemos juegos por las bandas, pero por la parte central no filtro, no estoy surtiendo a mi delantero. A veces no le llega la pelota a mi atacante y es un tema que el grupo y nosotros estamos tratando de resolver lo más pronto posible”.