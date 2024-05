El rumor ha sido totalmente desmentido. Hernán Torres ha dejado el silencio y ha hablado sobre su supuesta salida de Emelec para llegar al Deportivo Cali.

Las propias redes sociales de los azules compartieron un video donde aparece el entrenador cafetero donde fue consultado por el cuerpo comunicacional del club sobre su futuro deportivo.

Lea: La FEF confirma el regreso de la Copa Ecuador

"Es mentira, yo no he arreglado con el Deportivo Cali, yo me debo a Emelec. Me iré cuando el presidente Pileggi me saque de aquí", aseguró Torres.

Cabe recordar que el entrenador colombiano venía siendo vinculado con la escuadra caleña, asegurando que ya había arreglado con la dirigencia de su país.

Según medios colombianos, Torres había llegado a un acuerdo verbal con el Deportivo Cali y esperaba firmar su contrato apenas termine la primera etapa.

Finalmente, esto queda desmentido y ahora Torres seguirá en las filas eléctricas.