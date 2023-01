Gustavo Alfaro y su salida de Ecuador: el DT ya había retirado sus pertenencias semanas atrás

Gustavo Alfaro y la selección de Ecuador no van más. Así lo pudo conocer ecuavisa.com, luego de que se conociera que no se llegó a un acuerdo entre ambas partes para renovar su contrato. Precisamente, cada uno sacó sus propias conclusiones de su no continuidad.

"Fue una decisión de la Federación cerrar la puerta a cualquier acuerdo entre ambas partes", señaló una fuente cercana al entrenador argentino para este medio.

Por su parte, un alto directivo de la FEF, la entidad deportiva siempre tuvo como prioridad renovar a Alfaro, pero "se estancaron" debido a "distintos detalles" que quiso imponer Alfaro los cuales no eran factibles para la Federación, por lo que no se llegó a ningún lado.

Dicho eso, este medio también pudo conocer que la salida de Alfaro venía tomando fuerza, desde hace varias semanas atrás, donde el propio entrenador previo a su viaje a su natal Argentina por festividades de fin de año, retiró todas sus pertenencias del departamento que alquilaba en Cumbayá, y el cual pagaba la FEF, así lo informó la propia entidad en su informe económico anual.

De esta manera, Alfaro deja a la 'Tricolor' luego de debutar en el 2020, ante Argentina por las Eliminatorias 2022 a Qatar, donde pudo concretar y llevarlo a su cuarto mundial con una nueva generación de jugadores.