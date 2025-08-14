Fútbol Nacional
Gualaceo venció y eliminó a Vinotinto de la Copa Ecuador

Gualaceo derrotó 2-1 a Vinotinto por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador

   
Vinotinto no levanta cabeza y quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, tras caer 2-1 ante Gualaceo en el estadio Gerardo León Pozo.

El equipo local abrió el marcador con un cabezazo de Iago Iriarte, quien se desmarcó dentro del área y aprovechó un preciso centro de Lugo.

A los 33 minutos, Roddy Salazar igualó el marcador para Vinotinto, luego de un error del arquero Joan López.

En la segunda mitad, el conjunto capitalino buscó el gol del triunfo con los ingresos de Rafael Monti y Teo Gómez, aunque sin éxito en la definición.

Ya sobre el final, Mateos Tello desequilibró por la banda y con un remate cruzado marcó el 2-1 definitivo. Vinotinto terminó con un jugador menos tras la expulsión de Monti.

Con este resultado, Gualaceo avanza a los octavos de final, donde enfrentará a Independiente del Valle, que eliminó a Imbabura.

