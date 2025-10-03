Fútbol Nacional
Gastón Campi: "Los rivales nos juegan con todo, a muerte, y no nos perdonan nada"

Este domingo 5 de octubre, Barcelona SC se enfrentará a Independiente del Valle en un duelo crucial para la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
    Gastón Campi en un entrenamiento con Barcelona SC( Foto: Barcelona SC )
Gastón Campi se refirió a los problemas que ha enfrentado Barcelona Sporting Club en el estadio Monumental y también analizó el partido ante Independiente del Valle por la primera fecha del hexagonal de la LigaPro

En una entrevista con KCH FM, el defensor amarillo expresó: "Los rivales contra Barcelona juegan de una manera distinta a como lo hacen contra otros equipos. Nos juegan con todo, a muerte, y no nos perdonan nada".

Campi también reconoció las falencias de su equipo, especialmente en los partidos recientes: "Contra Aucas no supimos aprovechar el momento para ampliar la ventaja, y eso nos ha pasado en varios partidos. Nos empatan con jugadas aisladas y, en el segundo tiempo, se nos complica. La gente pide que vayamos para adelante, y nosotros queremos hacerlo. Eso nos juega en contra, pero vamos a corregir para el Hexagonal".

Sobre los objetivos del equipo, el central destacó: "Nuestro objetivo es pelear el campeonato. Sabemos que si ganamos los dos primeros partidos del hexagonal, tendremos más posibilidades. Vamos a luchar por ganar la mayor cantidad de partidos posible, especialmente contra rivales directos como Liga e Independiente. Vamos por el campeonato y por la clasificación a la Copa Libertadores".

