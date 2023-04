Gabriel Cortez: la Fiscalía analiza apelar la declaratoria de inocencia del futbolista

Tras conocerse la inocencia de Gabriel Cortez en el caso de supuesta delincuencia organizada por el cual fue involucrado y detenido en abril del año pasado, la Fiscalía General del Ecuador adelantó que analiza la apelación en el fallo.

"Fiscalía analiza la posibilidad de apelar al fallo que ratificó el estado de inocencia de Víctor Hugo R. C. y del futbolista profesional, Jhon Gabriel C. C.", mencionó en un comunicado compartido en su portal web oficial.

En esa misma nota, la entidad de justicia repasó que de los 20 detenidos del pasado operativo realizado en las provincias del Guayas, Esmeraldas y Manabí en abril del año pasado, seis fueron sentenciadas en calidad de autores del delito de delincuencia organizada.

Por el momento, el 'Loco' queda absuelto de la prohibición de salida del país, y presentación periódica ante un juez.

Cortez estuvo detenido cerca de dos meses, para luego poder defenderse en libertad durante casi un año, hasta hoy que fue ratificada su inocencia.

El 'Loco' actualmente integra el plantel de Barcelona SC, por lo que además de jugar en Liga Pro, podrá jugar en Copa Libertadores, al recuperar su libertad de salir del país.