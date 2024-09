Carlos Alejandro Alfaro Moreno , expresidente de Barcelona SC, no dudó en exponer su malestar y apuntar contra los jugadores del club por la actitud en el terreno de juego, más no por el resultado.

"Lo que más indigna, después de una derrota de esta magnitud, no es el resultado por si mismo, si no la falta de empatía con el sentimiento del hincha, cambiar camisetas o quedarse conversando en la cancha, como si fuera una charla de café, me parece un atentado a la historia", escribió el periodista en su red social de X.



"Entiendo que algunos no sepan o no tengan idea de la camiseta que representan pero de otros estoy absolutamente sorprendido. Debieron agarrar a sus compañeros de los pelos y meterlos adentro del vestuario", sentenció Alfaro.