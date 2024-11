Liga de Quito apeló y está a la espera de la resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sobre la resta de los tres puntos en todas sus categorías por no pagar a tiempo una deuda con los jugadores Franklin Guerra y Renato Ibarra.

“La Comisión Disciplinaría no sancionó sobre algo que no era cierto, no se habían cumplido con todos los pasos al momento de emitir la sanción", dijo el presidente de la FEF, Francisco Egas, en la Radio La Red (102.1 FM)

“El tema de Liga de Quito radica en que ellos aporten las pruebas suficientes. Es penoso que estos puntos en cancha se pierdan administrativamente. Me gustaría que no vuelva a pasar”, agregó.

“IDV no tiene ninguna injerencia sobre la FEF, ningún otro club tiene o sus dirigentes. Estamos analizando con el fanatismo y no con la razón. Muchos periodistas hablan con la camiseta”, añadió.

Con la resta de los tres puntos, Liga de Quito perdió el liderato de la Liga Pro y ahora la comparte con Independiente del Valle, pero los negriazules tiene mejor gol diferencia y son los favoritos para ganar la etapa.