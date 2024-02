Francisco Egas habla de un riesgo muy grande si Barcelona no tiene registro: podrían impugnar sus partidos

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habló en rueda de prensa sobre la presentación de Néstor Pitana como el nuevo director de la Comisión de Arbitraje a nivel nacional, sin embargo la prensa pudo consultar sobre su postura en el caso de Barcelona y su registro de directorio liderado por Antonio Álvarez, que ha recibido a negativa por parte del Ministerio del Deporte.

"La FEF no tiene ninguna capacidad ni competencia en registrar directorios de los clubes, parte de nuestro estatuto y reglamento habla de documentos que son requisitos para inscribir a los clubes en la competencia", empezó hablando Egas, tratando de eliminar las dudas sobre la participación de la FEF en el caso.

Continuando, Egas insiste que no es su competencia registrar a Álvarez: "la FEF, lejos de lo que piensa la prensa, no puede registrar directorios. Incluso, quiero advertir que si saltamos esos pasos previos, no hacemos caso, empieza un problema mayor que es la posibilidad de que sus partidos se impugnen, la utilización de jugadores se impugne".

Recordando otro proceso anterior en la que BSC se vio afectado, Egas apuntó: "ya el mismo BSC tuvo un caso particular en el 2019 cuando se quedó afuera de la Copa Libertadores por haber hecho mal un trámite de inscribir a una jugador. Por eso es que desde la FEF lo único que ofrecemos es apoyar cualquier iniciativa legal que permita garantizar la participación del club en el campeonato".

Egas apuntó que la resolución de la jueza Karly Vargas, quien dictó tanto al Ministerio como la FEF que se registre a Álvarez, puede ser un riesgo si toman un acto que no es parte de su competencia (registrar): "a la FEF se le ha querido presionar como se lo ha querido presionar al Ministerio del Deporte para que inscriba una directiva por orden judicial, sin entender que la FEF no tiene ningún trámite que equivalga el registro del directorio, es decir nosotros recibimos los oficios de la jueza de Yaguachi, pero poco podemos hacer, porque nosotros no tenemos un trámite de registros, lo que sí tenemos es un reglamento que habla de varios requisitos que tienen los clubes para participar, y nosotros vemos un riesgo muy grande si se obvian esos requisitos incluso con una orden de una jueza competente".

"Lo que hemos querido en estos últimos días es presentar, tanto al ministerio como a BSC, una opción viable que permita que el equipo se inscriba, que los jugadores se inscriban y que permita que salga a la cancha, sin ningún interés de influenciar en la vida del equipo", culminó.