Antonio Álvarez no inscribió al plantel 2024 de Barcelona SC ante el COMET

Barcelona SC no ha inscrito a sus jugadores para el 2024, ni refuerzos ni elementos que han renovado contrato con la directiva de Antonio Álvarez, lista que no es reconocida por la FEF ni el Ministerio del Deporte.

Los amarillos llegan a la temporada 2024 con 11 refuerzos realizados por la dirigencia que comanda Álvarez, pero que ninguno ha podido ser inscrito como jugador torero ya que la firma del directivo no rige como representante legal, pero ¿Qué pasa con el resto de jugadores? y ¿Quién rige en el registro de jugadores? ¿la FEF o Liga Pro?

Según el reglamento de competiciones por medio de la FEF, es la que reconoce y filtra al momento de querer ingresar la información de club ecuatoriano al COMET.

Cabe recordar que el COMET, es un software autorizado por la FIFA que fue creado en el año 2003, y que en 2014 llegó a Sudamérica como parte de un "proceso de modernización", según detallaba la CONMEBOL en su portal web.

Ante eso, la FEF recibe los documentos de los jugadores por parte del directorio de un club, según establece el artículo 21 del mismo reglamento, por lo que Antonio Álvarez al no serlo, no pudo registrarlo.

Sin embargo, el Ministerio del Deporte anunció en días pasados que por medio de la FEF y la Conmebol, encontraron una propuesta, diseñada para permitir que el club registre los contratos de sus deportistas y confirme su participación en la Liga Pro y la Copa Libertadores, ha sido revisada y aprobada jurídicamente por el Ministerio del Deporte al estar en consonancia con la normativa vigente del fútbol profesional.

Esta solución legal allana el camino para que Barcelona SC pueda disputar todos los torneos del año 2024, brindando una bocanada de alivio a la afición.

La decisión no implica que el Ministerio del Deporte haya reconocido a la directiva de Antonio Álvarez, a la que no registra por no cumplir varios requisitos, entre esos haber celebrado una asamblea de elección entre sus socios.

No obstante, el permitir que se inscriba a los jugadores implica que en el ámbito deportivo Barcelona SC no tendrá inconvenientes para participar en los torneos de este año.