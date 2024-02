Barcelona SC podrá inscribir a sus jugadores y participar en la Liga Pro y Copa Libertadores

En medio de la crisis institucional que ha envuelto a Barcelona Sporting Club en los últimos días por el no reconocimiento de su directiva, el Ministerio del Deporte tomó medidas para garantizar la participación del equipo en los torneos nacionales e internacionales.

El jueves 22 de febrero, el Ministerio del Deporte elevó una consulta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con copia a la Conmebol, buscando una solución legal para la situación actual del club.

Hoy, viernes 23 de febrero, la FEF ha respondido al Ministerio del Deporte con una propuesta que asegura el cumplimiento tanto normativo como deportivo de Barcelona Sporting Club, indicó la cartera de Estado que dirige Andrés Guschmer.

Esta propuesta, diseñada para permitir que el club registre los contratos de sus deportistas y confirme su participación en la Liga Pro y la Copa Libertadores, ha sido revisada y aprobada jurídicamente por el Ministerio del Deporte al estar en consonancia con la normativa vigente del fútbol profesional.

Esta solución legal allana el camino para que Barcelona SC pueda disputar todos los torneos del año 2024, brindando una bocanada de alivio a la afición.

La bueno noticia para Barcelona SC llega un día antes de la Noche Amarilla en Quito y a una semana del inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol.

La decisión no implica que el Ministerio del Deporte haya reconocido a la directiva de Antonio Álvarez, a la que no registra por no cumplir varios requisitos, entre esos haber celebrado una asamblea de elección entre sus socios.

No obstante, el permitir que se inscriba a los jugadores implica que en el ámbito deportivo Barcelona SC no tendrá inconvenientes para participar en los torneos de este año.