Francisco Egas desmiente supuesta orden sobre la FEF para registrar a Antonio Álvarez como presidente de Barcelona

La jueza de Yaguachi, Karly Vargas, envió este martes 20 de febrero oficios dirigidos a distintas entidades deportivas como la FEF, Fedeguayas y Liga Pro, en relación al caso del registro del directorio de Antonio Álvarez como presidente de Barcelona SC.

Sin embargo, esta mañana, Francisco Egas, presidente de la FEF, desmintió que haya recibido una orden para registrar el directorio de Álvarez.

Lea: La FEF aún no inscribe el Directorio de Barcelona SC, que podría perder la categoría

"¡Lean bien! No dice eso el oficio (la resolución judicial de una jueza de Yaguachi que salió este 2 de febrero, supuestamente ‘ordenando’ a la FEF a inscribir a Álvarez como presidente de BSC). Es un oficio dirigido a BSC y al Ministerio del Deporte para que informen si se ha dado cumplimiento a la orden (de inscribir a Álvarez en el Ministerio como presidente de BSC). Simplemente trasladan a la FEF conocimiento de eso", contó a Fútbol Ecuador.

Profundizando, Egas advierte: "si un juez llegaría a ordenar a la FEF hacer algo que vaya en contra de los estatutos de FIFA, Conmebol o FEF, eso sí puede ser considerado injerencia. El tema es que la FEF no registra, la FEF meramente recibe los documentos emitidos por el Ministerio del Deporte. La representación legal la da ese registro, y esa es la necesaria para firmar contratos, afiliar al IESS, etc., que son requisitos para participar en el futbol profesional".

Por otra parte, la abogada especializada en derecho deportivo, Mariela Díaz, señala que ante una posible orden sobre FEF, Asoguayas y otra entidad no involucrada en el caso estaría: "extralimitándose en sus funciones, ya habiendo perdido competencia por el recurso de apelación, oficia a terceras personas que no han sido parte del proceso (esto es clave, no han sido parte del proceso) que cumplan una sentencia".

Cabe recordar que BSC tiene tiempo límite para poder inscribir su directorio, ya que tiene hasta el próximo miércoles ante la FEF, previo el inicio de la Liga Pro.

Por otro lado, el Ministerio del Deporte apeló la resolución del caso contra BSC, sin embargo el caso no ha sido remitido a la Corte Provincial de Guayas.