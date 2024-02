Barcelona SC no ha podido registrar ningún refuerzo del 2024

Barcelona SC sigue sin poder registrar su directorio para la nueva temporada ante la negativa del Ministerio del Deporte, que no ha acatado una orden judicial impuesta hace unas semanas.

Ante eso, los amarillos se encuentran al borde de varios problemas, entre ellos que no han podido registrar a sus refuerzos de la vigente temporada.

Por ejemplo, para que un equipo presente y ponga su sello sobre los servicios deportivos de un jugador, debe pasar por el sistema COMET (contiene la información de los futbolistas en un software aprobado por la FIFA y Conmebol), de la cual la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), utiliza, y de la cual la entidad deportiva es la única reconocida en esta función por la Conmebol.

Y hasta ahora no se ha podido realizar aquel proceso, como prueba de ello fue la declaración de José Pileggi, presidente de Emelec, quien reveló a Estadio Play que están preparando una demanda en contra de Aníbal Chalá, exjugador azul y que actualmente fichó por BSC.

En medio de eso, Pileggi aseguró que no han podido instalar de demanda "porque Barcelona aún no lo registra a Chalá como su jugador, por lo que no consta como futbolista de ellos y por eso estamos esperando que solucionen su problema para luego hacer respetar el contrato" que tiene el lateral con los azules.

Con ello, los 10 jugadores que han sido anunciados para esta campaña, no tendrían respaldo dirigencial ante el desconocimiento de su legalidad ante las autoridades deportivas anteriormente mencionadas.

Para empeorar el panorama, BSC tiene plazo hasta el próximo miércoles para que la FEF reconozca al directorio para proseguir con el proceso de inscripción de jugadores de cara al inicio del campeonato el próximo 1 de marzo.

Las complicaciones para el Barcelona podrían incluso llegar al extremo de perder la principal categoría del fútbol profesional ecuatoriano.