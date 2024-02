Antonio Álvarez deja el silencio y apunta al ministro Guschmer por la no inscripción de su directorio en Barcelona SC

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC no reconocido por la FEF y Ministerio del Deporte, dejó el silencio y por medio de sus redes sociales, escribió una fuerte descarga en contra de Andrés Guschmer, ministro del Deporte.

Álvarez apunta al periodista deportivo, insistiendo que está perjudicando al club, ya que una jueza le dio la razón a que su directorio sea inscrito, algo que hasta ahora no se ha realizado.

"Si desea apelar, hágalo, pero no perjudique a nuestro club. Si desea seguir hablando en los medios, hablando de mi familia, insinuando bajezas y utilizando al club para destacar su gestión, hágalo, pero no perjudique a Barcelona", escribió Álvarez.

Profundizando, Álvaez agrega: "en su despacho cuando nos reunimos el 21 de diciembre, le enseñé los mensajes y le expliqué muy bien con punto y coma todos los problemas que Barcelona estaba ya para ese entonces enfrentando, problemas terribles, que eran difíciles de solucionar sin su inscripción, incluso de perder jugadores claves para mantener la estructura sólida del equipo, de una gestión bancaria que estaba pre aprobada y su no inscripción ocasionaba que todo se caiga, todo se lo enseñé y se lo sustenté con pruebas. Con 10 testigos presentes aproximadamente".

"Si tiene problemas con la directiva , con el Tribunal Electoral de BSC o incluso con los socios, resuélvalos, pero no perjudique a Barcelona", señala el hermano del actual alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez.

El dirigente señala que para el mes de marzo, habrá una Asamblea de socios, y que allí "resolveremos este asunto como debe ser, entre barcelonistas. Ya se convocó la Asamblea y en los puntos del orden del día se resolverá, ¿qué más quiere?".

Para finalizar, Álvarez dijo: "Ministro, ¿usted tiene algún interés particular con este tema? Sea frontal pero no perjudique a Barcelona. Barcelona ya no tiene oxígeno, ¿hasta cuándo va a seguir este tema?".

BSC se expone a un posible descenso ya que si hasta el próximo miércoles, la FEF no reconoce al directorio comandado por Álvarez, podría llevar al club guayaquileño a perder la categoría.