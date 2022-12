Fernando Gaibor 'no está en planes' de Emelec, asegura su presidente

El presidente del Club Sport Emelec, José Pileggi, descartó este martes la posibilidad de que Fernando Gaibor vuelva a vestir los colores del cuadro azul luego de que en los últimos días varios rumores lo colocaban nuevamente en Guayaquil.

"No, no te podría decir que (Gaibor) está cerca de Emelec porque no hemos hablado al respecto. He leído en las redes que se menciona mucho el nombre de Fernando y él es un emeleccista de cepa. Sería un grato gusto tenerlo, pero de momento no está en planes", aseguró Pileggi en diálogo con la prensa deportiva.

El mandatario eléctrico especifica que 'el DT (Miguel Rondelli) no ha solicitado' la vinculación del mediocampista ecuatoriano de 31 años.