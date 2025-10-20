Fútbol Nacional
La FEF implementará herramienta para denunciar la manipulación de partidos en el fútbol ecuatoriano

Esta herramienta tiene como objetivo detectar, canalizar y sancionar cualquier intento de amaño en los encuentros deportivos

   
    Edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)( Foto: Internet )
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en coordinación con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y el Gobierno Nacional, anunció la creación de una plataforma digital destinada a denunciar casos de manipulación de partidos en el balompié nacional.

Esta herramienta tiene como objetivo detectar, canalizar y sancionar cualquier intento de amaño en los encuentros deportivos, con el fin de proteger a los futbolistas y preservar la integridad y credibilidad del fútbol ecuatoriano.

La FEF reveló que ha venido trabajando de manera discreta en la implementación de tecnología de monitoreo para identificar posibles irregularidades durante los partidos.

Esta nueva plataforma permitirá recibir denuncias de forma segura, darles el seguimiento correspondiente y actuar con respaldo técnico y legal, como parte de una estrategia integral para erradicar el amaño de partidos en el país.

“El apoyo de una plataforma será fundamental para combatir este delito. Tiene que ser eficaz y permitir detectar rápidamente cualquier anomalía”, afirmó el viceministro del Deporte, José Jiménez, durante la presentación del proyecto.

La FEF implementará herramienta para denunciar la manipulación de partidos
La FEF implementará herramienta para denunciar la manipulación de partidos ( Foto: Cortesía )

La FEF y sus aliados han definido cinco ejes estratégicos para enfrentar la manipulación de partidos:

Ampliar el alcance institucional de las capacitaciones sobre integridad.

Promover la concienciación y prevención del amaño de partidos.

Fortalecer la cultura de integridad en el deporte.

Fomentar la creación de una Plataforma Nacional de Integridad.

Impulsar el desarrollo y la armonización de marcos legales en el país.

Desde la Conmebol, Graciela Garay, directora de Ética, Cumplimiento e Integridad, subrayó la importancia de proteger la transparencia en el deporte: “Tenemos que cuidar el fútbol, y este debe jugarse con integridad”.

Por su parte, Saskia Núñez, experta de las Naciones Unidas en transparencia y lucha contra la corrupción, destacó que solo 44 países en el mundo han tipificado el amaño de partidos como delito.

Asimismo, Víctor Ferreira, oficial regional de Interpol, informó que la organización cuenta con una unidad especializada en corrupción deportiva, que colabora activamente con más de 120 países.

“Interpol recibe alertas de empresas aliadas, analiza patrones de comportamiento y brinda soporte técnico e investigativo cuando los países lo solicitan”, explicó.

La creciente ola de violencia que afecta al país también ha golpeado al fútbol. El pasado 16 de octubre, Brayan Angulo, delantero de Liga de Portoviejo, fue víctima de un ataque armado mientras se dirigía a un entrenamiento. El jugador recibió varios impactos de bala, pero se encuentra estable.

Este hecho se suma a una alarmante tendencia: en menos de dos meses, cinco futbolistas ecuatorianos han sido baleados, tres de los cuales han perdido la vida, en su mayoría en hechos presuntamente vinculados con el amaño de partidos.

