11 oct 2025 , 11:05

Falleció Gustavo Álvarez Ávila, histórica voz del periodismo deportivo ecuatoriano

El periodismo deportivo ecuatoriano lamenta la muerte de Gustavo Álvarez Ávila, quien falleció el 10 de octubre de 2025 a los 60 años. Con más de 40 años de trayectoria, fue una voz emblemática de la radio y un reportero apasionado que marcó época en las coberturas deportivas del país.

   
    Falleció Gustavo Álvarez Ávila, histórica voz del periodismo deportivo.( ARCHIVO )
Redacción
Kevin Verdezoto
El periodismo deportivo ecuatoriano está de luto. Este 10 de octubre de 2025 falleció Gustavo Álvarez Ávila, un reportero cuya voz acompañó por décadas a miles de oyentes en transmisiones radiales y coberturas deportivas. Tenía 60 años y más de 40 dedicados con pasión y entrega al oficio que amó hasta el final.

Su carrera comenzó en los años 90 como reportero del canal que hoy conocemos como TC Televisión, pero fue en la radio donde dejó una huella imborrable. Durante años, su voz fue emblema de Radio Sucre, medio que se convirtió en su segunda casa. Siempre con una grabadora en mano, se ganó el respeto del gremio por su rigurosidad, humildad y cercanía con los protagonistas del deporte.

"Adiós, mi pana Luis Gustavo Álvarez Ávila... amigo y colega de profesión durante más de 32 años", escribió su compañero Jhonnson Sáenz, reflejando el impacto humano y profesional que dejó su partida.

Álvarez Ávila no fue una figura de pantalla ni buscó los reflectores. Fue, ante todo, un reportero de calle, de estadio, de vestuario. Cubría con la misma entrega un Clásico del Astillero o una jornada de básquet local. Su estilo, alejado del protagonismo, se centró siempre en contar historias con verdad y corazón.

Con su partida, el periodismo deportivo ecuatoriano pierde una de sus voces más auténticas y comprometidas. Pero su legado, construido con constancia, ética y pasión, seguirá resonando en cada cancha, micrófono y relato donde se respire fútbol y periodismo de verdad.

