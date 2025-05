“El descenso es algo que no nos preocupa. Sabemos que el año es largo, necesitamos corregir algunas cosas y sabemos que con tiempo lo vamos a hacer. Es importante trabajar y corregir errores y esperar. Al final del torneo no vamos a estar ni cerca de la zona que estamos ahora ”, afirmó el atacante.

Además, Castelli aseguró que es imposible acabar entre los cuatro últimos en la tabla de posiciones y el equipo no está preocupado por eso.

Por esa razón, Facundo ya piensa en el próximo partido de Emelec por el torneo nacional al recibir al Aucas en condición de local.

“Yo no hablo de ilusión, este torneo es larguísimo. No hay que apresurarse, hay que ir paso a paso, no podemos pensar más allá de Aucas, en casa. Estamos en deuda con la gente y vamos a trabajar para sacar ese partido adelante”, cerró.

El bombillo ha disputado seis partidos en condición de local, pero cosecha una victoria, tres empates y dos derrotas.