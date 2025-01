Ezequiel Piovi: "No sé si el interés de Estudiantes fue real o no. Estoy metido de lleno con Liga de Quito"

El capitán de Liga de Quito, Ezequiel Piovi, arribó al país la mañana de este lunes 13 de enero para sumarse a la pretemporada bajo la dirección técnica de Pablo Sánchez.

El volante en un diálogo con la radio La Red (102.1 fm) se refirió sobre el rumor que lo vinculaba a Estudiante De La Plata y su renovación con Liga de Quito hasta el 2028.

“Estoy bien, disfrutando con la familia y los amigos, contento de estar aquí de nuevo. La renovación ya era algo de lo que veníamos hablando”, dijo Piovi

“No sé si el interés fue real o no, la verdad es que no me han comunicado nada. Así que estoy metido de lleno en lo que va a ser este año aquí”, agregó.

“Ahora, a prepararse, tenemos pocos días para la Supercopa. Así que a meterse de lleno en la pretemporada y ojalá podamos arrancar el año con el pie derecho”, añadió.

“Va a ser una linda Noche Blanca. Espero que la gente venga, acompañe y lo disfrute mucho. Entiendo que vuelven Paolo (Guerrero) y el Pirata (Barcos), y ojalá reciban un lindo cariño de la gente”, expresó.

“Con Lautaro (Pastrán) estuve hablando. Ya está acá en Quito, está contento por esta posibilidad que está teniendo. Ojalá nos ayude y le vaya muy bien, al igual que con Kevin (Minda)”, finalizó.