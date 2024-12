Ezequiel Piovi: "Las finales son partidos diferentes"

“ Fue un golpe duro porque nos estaban quitando algo que habíamos ganado . Podemos estar de acuerdo o no con la FEF, pero no es justo restar puntos. Al principio nos dolió, pero seguíamos con el mismo objetivo: ganar los dos partidos. La dirigencia nos dio tranquilidad ”, afirmó en entrevista con el programa De Fútbol Se Habla Así por DSports.

Piovi también destacó los cambios en su forma de jugar durante esta temporada. En 2023, actuó mayormente como un mediocampista defensivo, pero este año, con la presencia de Óscar Zambrano como volante de contención, pudo desempeñarse con mayor libertad en ataque.

“El año pasado fui muy volante tapón porque Mauri (Martínez) era más de soltarse. Este año cambió porque Óscar hacía de tapón y yo me soltaba. Cuando me acompaña un volante de marca me permite ir más arriba y no estar tan preocupado por las coberturas”, explicó Piovi sobre su rol en esta temporada.

Los albos afrontarán una nueva final ante Independiente del Valle con la experiencia de haberlos vencido en la temporada pasada, donde se proclamaron campeones de la Liga Pro 2023.

La cita inicial será este sábado, 7 de diciembre, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 15h30, donde LDU Quito buscará dar el primer golpe en casa. Los ojos del fútbol ecuatoriano estarán puestos en Quito, con dos equipos que llegan en gran forma y una final que promete emociones de principio a fin.