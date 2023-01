Exjugador peruano de LDUQ: "me gustaría ver a Paolo Guerrero en ese gran equipo"

Palacios jugará antes de la presentación un partido con los exfutbolistas de Liga de Quito. “Me llamaron unos exfutbolistas, armaron un encuentro previo al partido de la presentación de Liga . Estoy para jugar unos 70 minutos , me gusta jugar al fútbol”, indicó el ex 10 de LDUQ.

🚨 Roberto Palacios, Ex jugador de LDU, en vivo por #LasVocesDelFútbol en @AreaDeportivaFM "Tengo la ilusión de que se me de la oportunidad de dirigir, estoy estudiando para eso" "Ojalá algún día llegue a Ecuador para darle la oportunidad a muchos jóvenes de cumplir sus sueños" pic.twitter.com/jgD3qlMQHI

¿Paolo Guerrero a LDUQ?

Hay jugadores que se fueron del equipo capitalino, entre ellos, dos de sus atacantes: Tomás Molina y Michael Hoyos. Por esta razón LDUQ contrató a José ‘Tin’ Angulo, para tapar una vacante, sin embargo el entrenador Luis Zubeldía quiere incluir otro delantero a su plantilla.

Paolo Guerrero, uno de los goleadores más importantes del fútbol sudamericano, está en los planes del ‘Rey de Copas’, según el medio peruano Diario Trome.

Ante el posible fichaje de Guerrero a LDUQ, Palacios mencionó "me gustaría verlo a Paolo en ese gran equipo que me abrió las puertas y con esa hinchada que me trató muy bien".