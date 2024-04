El Nacional despidió a Ever Hugo Almeida el pasado 19 de abril , tras la derrota por 1-0 ante Barcelona SC, pero a la directiva de Marco Pazos no le tomó mucho tiempo encontrar al nuevo entrenador, y ya fue nombrado .

Almeida agregó que “Habían seis jugadores que queríamos que se quedaran, pero la gente a cargo dijo que no podían y se fueron. Se contrataron a muchachos con sueldos menores USD 2 000”, explicó el exentrenador del cuadro quiteño.

“Me mandaban a la guerra con un tenedor. Faltó sinceridad en la directiva de El Nacional. Sin no nos querían, nos podían decir para que no se pierda el tiempo”, mencionó Ever Hugo.