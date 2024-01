El 31 de enero de 2024 se termina el mandato de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito. Esteban Paz junto con su equipo de trabajo dejarán de ser los responsables del cuadro albo, después de estar varios años al frente de la gestión del equipo.

En la asamblea de socios del pasado 9 de enero, se decidió no prolongar el vínculo contractual con la Comisión de Fútbol, sobre este hecho, Esteban Paz se refirió en una entrevista con los periodistas Fabián Gallardo y Stalin Cobeña del programa Las Voces del Fútbol de Radio Cobertura.

"No voy a dañar la imagen de LDU, lo lógico era tener una transición adecuada donde se transfieran los poderes de una forma correcta y no que exista toda incertidumbre que hace daño al club. Una vez que Isaac Álvarez ganó la presidencia del club, vi un cambio radical en él. Ese cambio no me hizo sentir cómodo con la forma en como Isaac empezó a encarar las cosas. Esa es mi posición", dijo Paz.

"Respeto mucho lo que él pudo haber decidido, hubiese pensado que a una persona que yo conocía cerca de 12 o 13 años la reacción habría sido distinta", añadió.

Lea también: Miguel Parrales y Luis Estupiñán son nuevos jugadores de Liga de Quito