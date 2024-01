El adiós de Esteban Paz de Liga de Quito: "siento que me están sacando arrastrado"

Los socios de Liga de Quito que se reunieron este lunes, 8 de enero, decidieron aprobar la propuesta del presidente del club, Isaac Álvarez, y con 145 votos favor, sobre 24 en contra y 15 abstenciones, han puesto fin a la Comisión Especial de Fútbol, dirigida por Esteban Paz.

La reunión empezó con menos de 200 socios presentes y con la lectura del orden del día, en el que el último punto a tratar era precisamente el conocimiento del informe de la Comisión Especial de Fútbol, cuya labor, después de 27 años, termina oficialmente este 31 de enero de 2024.

Zubeldía deja Liga de Quito porque no seguirá Esteban Paz

La cita de los socios de Liga de Quito se traduce en una especie de sello final a la gestión de Esteban Paz, que continuó el trabajo de su padre, Rodrigo Paz Delgado, en cuyo honor se nombró al estadio de la U capitalina.

"Cada momento es distinto. En aquella época (hace 27 años con Rodrigo Paz), el directorio tomó la decisión de apoyar la creación de una Comisión Especial que maneje el equipo de fútbol, pues consideró que era lo más conveniente para beneficio de la Institución". "Sin embargo, como todo en la vida, los tiempos, los contextos y las circunstancias cambian. Ahora, la intención es tomar decisiones que ayuden a la evolución de la institución", anticipó Álvarez.

Paolo Guerrero no seguirá en Liga de Quito

Esteban Paz también ha confirmado su salida del club. "Es normal que esto no podía ser eterno", dijo en un avance de una entrevista con Carlos Andrés Vera.

"No es cómo soñé o pensé salir. Para que me saquen de Liga, tenían que sacarme arrastrado y siento que me están sacando así", añadió el dirigente, que se despide de Liga con la consecución de un doblete, la Liga Pro y la Copa Sudamericana.

Esteban Paz se hizo presente en la Asamblea de Liga. Antes de ingresar aseguró que Liga de Quito tiene 30 millones en pasivos, pero 72 millones de activos.

Además señaló que la Comisión de Fútbol dejó encaminada la negociacion para adquirir el pase del argentino Mauricio Martínez, pero la directiva que lidera Álvarez no contó con el flujo económico necesario, con lo cual se cayó la posibilidad de retenerlo y ahora el 'Caramelo' jugará en Rosario Central.