Esteban Paz sobre amaños de partidos: "Se juzga al fútbol, pero hay mafias que operan y todos las conocen"

El presidente de Leones FC, Esteban Paz, se refirió a los amaños de partidos en el fútbol ecuatoriano y reveló que su equipo fue víctima de este tipo de situaciones durante la presente temporada en la Serie B.

“Lo vivimos en carne propia con uno de los clubes involucrados en este tema de amaño de partidos. Luchamos para que nada afecte a nuestros jugadores; todos los días estábamos pendientes”, declaró el dirigente en una entrevista con el programa Las Voces del Fútbol de radio Mundo Deportivo.

Paz señaló que el problema de los amaños trasciende al deporte y está vinculado con redes delictivas que operan en distintos ámbitos de la sociedad.

“Es un tema difícil. Se juzga al fútbol, pero hay mafias que operan y todos las conocen. Actúan en todos los segmentos de la sociedad: buscan dónde dañar, obtener beneficios y se aprovechan de chicos vulnerables”, agregó.

El directivo también hizo hincapié en la situación económica precaria de muchos futbolistas, lo que los hace más propensos a ser tentados por estas redes.

Lea también: LigaPro sancionó a cuatro equipos de la Serie B y a 20 jugadores por amaño de partidos