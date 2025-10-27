Fútbol Nacional
Esteban Paz sobre amaños de partidos: "Se juzga al fútbol, pero hay mafias que operan y todos las conocen"

El presidente de Leones FC, Esteban Paz, reveló que su equipo fue víctima de este tipo de situaciones durante la presente temporada en la Serie B.

   
    El presidente de Leones FC, Esteban Paz( Foto: Internet )
El presidente de Leones FC, Esteban Paz, se refirió a los amaños de partidos en el fútbol ecuatoriano y reveló que su equipo fue víctima de este tipo de situaciones durante la presente temporada en la Serie B.

Lo vivimos en carne propia con uno de los clubes involucrados en este tema de amaño de partidos. Luchamos para que nada afecte a nuestros jugadores; todos los días estábamos pendientes”, declaró el dirigente en una entrevista con el programa Las Voces del Fútbol de radio Mundo Deportivo.

Paz señaló que el problema de los amaños trasciende al deporte y está vinculado con redes delictivas que operan en distintos ámbitos de la sociedad.

“Es un tema difícil. Se juzga al fútbol, pero hay mafias que operan y todos las conocen. Actúan en todos los segmentos de la sociedad: buscan dónde dañar, obtener beneficios y se aprovechan de chicos vulnerables”, agregó.

El directivo también hizo hincapié en la situación económica precaria de muchos futbolistas, lo que los hace más propensos a ser tentados por estas redes.

Presidente de Leones FC, Esteban Paz, dialoga con el Gerente Deportivo de Leones FC, Santiago Jácome
Presidente de Leones FC, Esteban Paz, dialoga con el Gerente Deportivo de Leones FC, Santiago Jácome ( Foto: Leones FC )

Hay jugadores que no ganan ni el salario básico o que pasan meses sin cobrar. La necesidad los empuja. Los amaños no son nuevos; la falta de integridad en el fútbol viene de años atrás. Siempre han existido estas situaciones negativas”, sostuvo.

Asimismo, Paz pidió endurecer las sanciones y fortalecer el reglamento para erradicar definitivamente esta problemática.

“Hay que acabar con esto. Las sanciones deben aplaudirse, porque al menos se está haciendo algo. Sin embargo, no existe un reglamento claro; debemos fortalecerlo y, como dirigentes, proponer medidas que ataquen la raíz del problema”, manifestó.

Finalmente, el presidente de Leones FC defendió el mérito deportivo de su club, que logró el ascenso a la Serie A junto con Guayaquil City.

Nos quieren quitar mérito, porque ya lo han insinuado. Pero lo cierto es que nosotros sí ganamos en la cancha, no por las sanciones a otros equipos”, concluyó.



