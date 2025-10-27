Esteban Paz sobre amaños de partidos: "Se juzga al fútbol, pero hay mafias que operan y todos las conocen"

El presidente de<b> Leones FC,</b> <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/esteban-paz>Esteban Paz</a>, se refirió a los<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/amano-de-partidos><b> </b>amaños de partidos</a> en el fútbol ecuatoriano y reveló que su equipo fue víctima de este tipo de situaciones durante la presente temporada en la<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ligapro-sancion-cuatro-equipos-serieb-20-jugadores-amano-partidos-NA10324119></a>