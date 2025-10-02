Este es el rival de la Liga de Portoviejo en los 16avos de final del Ascenso Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizó este 1 de octubre en Quito el sorteo oficial de los 16avos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, definiendo los enfrentamientos de 32 clubes en busca de uno de los dos codiciados ascensos a la Serie B 2026. Entre ellos, destaca el cruce entre Liga de Portoviejo y Búhos ULVR, duelo que promete emociones por tratarse de dos equipos con historia y ambición.

El formato será de eliminación directa, a ida y vuelta, con los encuentros iniciales programados para el 11 y 12 de octubre, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 18 y 19 del mismo mes. La localía en el partido de vuelta dependerá del coeficiente en la tabla de méritos de la FEF.

La Capira, que la noche de ayer quedó eliminado en la Copa Ecuador a manos de Universidad Católica, buscará redimirse en el torneo de ascenso, donde ya conoce de logros importantes. Su última gran hazaña fue en 2020, cuando logró subir a la Serie A, representando con orgullo a Manabí, una provincia con fuerte tradición en el fútbol de ascenso.

Junto a Liga de Portoviejo, también entrarán en acción los otros representantes manabitas: Juventud Italiana, que se medirá ante Milagros FC, y LDU El Carmen, que buscará avanzar frente a La Unión. Los posibles cruces en fases posteriores podrían deparar enfrentamientos históricos entre clubes de la misma provincia, lo que genera aún más expectativa en la afición manabita.

La Segunda Categoría 2025, en su 52ª edición, arrancó con 64 clubes de 22 provincias, y se ha consolidado como una vitrina clave para talentos emergentes. La FEF ha reiterado que el desarrollo del torneo estará marcado por el cumplimiento estricto del reglamento, con el fin de evitar inconvenientes como los que derivaron en sanciones a equipos manabitas en temporadas pasadas.