Este es el rival de la Liga de Portoviejo en los 16avos de final del Ascenso Nacional

La <b>Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)</b> realizó este 1 de octubre en Quito el sorteo oficial de los <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/segunda-categoria>16avos de final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025</a></b>, definiendo los enfrentamientos<b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-quito-rival-16avos-final-cruces-ascenso-nacional-segunda-categoria-CB10220525></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>