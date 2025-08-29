Fútbol Nacional
El Nacional, sobre el final del partido, venció a Vinotinto en la Liga Ecuabet

El Nacional venció 1-0 a Vinotinto por la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

   
    El volante de El Nacional, Jonathan Borja, en el partido contra Vinotinto por la fecha 27 de la Liga Ecuabet( API )
Sobre el final, El Nacional venció 1-0 a Vinotinto en la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, en un partido disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El equipo local apostó al contragolpe, cediendo terreno y la posesión del balón a El Nacional, que no logró encontrar los espacios necesarios para crear oportunidades claras frente a la portería de Lisandro Mitre.

Vinotinto fue sólido en defensa, pero careció de profundidad en el ataque. Romario Ibarra estuvo desconectado de Rafael Monti, lo que limitó las opciones ofensivas de los Chamos.

Además, sufrieron un golpe importante cuando Christian Larotonda fue expulsado tras una dura infracción sobre un jugador de El Nacional, dejando a su equipo con 10 jugadores en el campo.

En el segundo tiempo, el panorama no cambió. Ambos equipos siguieron luchando sin poder concretar oportunidades claras, sin embargo, los Puros Criollos lograron romper 0-0.

Vilington Branda remató desde afuera del área y colocó el balón en la escuadra del cancerbero Mitre, que pese a la estirada no pudo detener el esférico.

Con este resultado, El Nacional se ubica en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos, mientras Vinotinto es penúltimo con 24 unidades.

