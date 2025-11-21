Fútbol Nacional
21 nov 2025 , 15:05

¡Resultado que no le sirve a ninguno! Universidad Católica y Libertad empataron en el Atahualpa

Universidad Católica empató 1-1 Libertad por la sexta fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • ¡Resultado que no le sirve a ninguno! Universidad Católica y Libertad empataron en el Atahualpa
    Universidad Católica igualó 1-1 con Libertad por la sexta fecha del hexagonal principal de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Universidad Católica no pudo vencer a Libertad, equipo dirigido por el entrenador Juan Carlos León. La Chatoleí igualó 1-1 por la sexta jornada del hexagonal principal de la LigaPro en el estadio Olímpico Atahualpa.

Universidad Católica impuso su estilo ofensivo ante el conjunto lojano, que esperó replegado detrás de la línea media para contragolpear y quedar mano a mano con el portero Rafael Romo.

Pese al dominio de Católica en la posesión del balón, Libertad generó las opciones más claras de gol por intermedio de Wilter Ayoví y Éber Caicedo.

Lea también: Juan Zubeldía, nuevo director técnico de Delfín SC

El marcador se abrió tras un tiro de esquina. Al minuto 33, Mauro Díaz aprovechó una peinada de Carlos Medina y cerró la pinza en el segundo palo del arco defendido por Leonel Nazareno.

Con la ventaja a favor, los locales se fueron al descanso. Sin embargo, en los primeros minutos del segundo tiempo, Libertad encontró el empate gracias a un golazo de Jostin Bravo, quien colocó el balón en el ángulo del arco de Romo.

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en el cuarto lugar con 56 puntos, mientras que Libertad ocupa la quinta posición con 51 unidades.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato en vivo del partido aquí:

Temas
LigaPro
Universidad Católica
Libertad FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas