Independiente del Valle derrotó a Orense SC y acaricia el trofeo de campeón de la LigaPro

17 oct 2025 , 16:56

Independiente del Valle venció 2-1 a Orense SC por la segunda jornada del hexagonal principal y cada vez más se acera a levantar el trofeo de campeón de la LiagPro.

Independiente del Valle, con un equipo mixto, busca sumar tres puntos clave para acercarse aún más al título de la LigaPro.

Los Rayados lideran el hexagonal final con 68 puntos, mientras que Orense, ubicado en la sexta posición con 48 unidades, aún sueña con clasificar a la Copa Libertadores.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto de Sangolquí se adueñó de la posesión del balón. No obstante, el equipo local se mostró ordenado y atento para aprovechar los contragolpes, buscando constantemente ganar la espalda de los defensores Mateo Carabajal y Andy Velasco.

Al minuto 40, Juan Cazares sufrió una molestia en una de sus rordillas y tuvo que abandonar el campo de juego. En su lugar, ingresó Junior Sornoza.

Con el marcador igualado, ambas escuadras se fueron al descanso. Independiente del Valle mantuvo su estilo en la etapa de complemento.

Al minuto 51, Patrik Mercado, el jugador más desequilibrante del equipo visitante, eludió a tres rivales y sacó un potente remate que por poco termina en gol, pero el balón se fue apenas desviado del arco defendido por Rolando Silva.

Diez minutos después de esa jugada, los negriazules celebraron el único gol del partido. Nixon Molina, en un intento por despejar, marcó en propia puerta y le dio la ventaja parcial a Independiente del Valle.

Al minuto 78, Claudio Spinelli amplió la ventaja para su equipo. Cuatro minutos más tarde, el árbitro Guillermo Guerrero sancionó un penal a favor de Orense SC, que fue convertido en gol por Agustín Herrera.

Sobre el final del partido, el defensa de Orense SC, Gastón Arturia, salió expulsado por doble amarilla.

Con esta victoria, Independiente del Valle se consolida como líder absoluto de la LigaPro y acaricia el título de campeón.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato en vivo del partido aquí:

