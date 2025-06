Los orientales cedieron puntos importantes. Deportivo Cuenca derrotó 3-1 a Sociedad Deportiva Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la jornada 17 de la Liga Ecuabet.

Deportivo Cuenca hizo un partido inteligente. No se escondió. No esperó a su rival. No cedió la posesión del balón y propuso un juego ofensivo. Aucas se sintió incómodo y no encontró la manera de imponer su estilo.

Al minuto 14, Agustín Venezia, en la medialuna del área oriental, sacó un fuerte remate que perforó el arco defendido por Hamilton Piedra. Este el segundo gol del delantero argentino en este torneo.

Lea también: ¡Partidazo! Liga de Quito, sobre el final, empató a Independiente del Valle

Aucas reaccionó, pero sin ideas. Abusaron del centro, con el fin de buscar el juego aéreo de Brian Montenegro, que no estuvo fino de cara al gol.

Al 75, Luis Cano, aprovechó una gran asistencia de Montenegro, se metió al área, remató al ras del césped, e igualó el marcador en un partido complicado para el cuadro oriental.

Sobre el final del partido, Jorge Ordóñez y Alexis Rodríguez confirmaron el buen partido del conjunto morlaco, anotando el segundo y el tercer gol para llevarse tres puntos de oro del Gonzalo Pozo Ripalda.

Con este resultado, Deportivo Cuenca escaló al tercer lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, mientras Aucas bajó al quinto puesto con 26 unidades.