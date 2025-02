El entrenador del Macará pidió sumar socios para fichar un nuevo delantero

Sin embargo, el español aclaró que no es suficiente. “ Si queremos tener un delantero más, necesitamos más abonados y auspiciantes hasta el día 26 de marzo, así de sencillo", detalló.

" Ahora mismo no podemos fichar otro delantero . Tenemos una serie de auspiciantes que nos ayudan mucho y que les estamos muy agradecidos. Y tenemos 800 abonados que nos ayudan mucho y les estamos agradecidos”, dijo el estratega en rueda de prensa.

Por esa misma razón, Pallares explicó que "si conseguimos 200 o 300 abonados más y algún auspiciante más, tendremos otro delantero. Si no, no lo tendremos, es muy sencillo, es economía. No puedes gastar más de lo que entra, es así de sencillo", cerró.

Lea más: Emelec no ganó ningún partido con César Avilés como presidente



Días antes, el presidente del Macará, Jorge Salazar, apuntó que están analizando la llegada de un nuevo atacante.

En las dos primeras fechas del torneo, Macará venció por 1-0 al Orense SC y superó por 2-1 a Vinotinto FC.