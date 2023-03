Enner Valencia es la segunda baja que tiene la 'Tri' para sus amistosos ante Australia

El máximo artillero de la selección ecuatoriana, Enner Valencia no estará presente en los amistosos que tendrá el combinado tricolor ante Australia. El delantero es la segunda baja que tiene el entrenador Félix Sánchez Bas. Carlos Gruezo fue el primer jugador ausente en esta gira por Oceanía.

El capitán de la ‘Tri’ no estará presente en el debut del técnico español, así lo comunicó en sus redes sociales por una “molestia” en una de sus rodillas, problema que tiene desde el Mundial de Qatar 2022.

"Me encantaría estar en el inicio de esta nueva etapa de la Selección del Ecuador, por una molestia en mi rodilla no los podré acompañar, muchos éxitos en esta gira", escribió Enner Valencia, confirmando que no será partícipe de la gira que tendrá la ‘Tri’ en Australia.

