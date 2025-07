Independiente del Valle derrotó 2-1 a Aucas en el inicio de la fecha 21 de la LigaPro. El duelo se disputó en el estadio Olímpico Atahualpa con goles de Arón Rodríguez y Juan Cazares, mientras que el bolivano Bruno Mirando descontó para los auquistas.

Iniciado el partido, Independiente del Valle intentó imponer condiciones por medio de Juan Cazares como conductor e intentando activar al resto de sus compañeros del bloque ofensivo.

Junior Sornoza tuvo la oportunidad de poner el 1-0 en apenas 5 minutos por medio de un fuerte remate desde el tiro libre pero el horizontal salvó a Aucas.

Acto seguido, Michael Hoyos tuvo otra oportunidad de oro, pero otra vez, el arco le dijo que no al cuadro negriazul pero que en 10 minutos ya era superior a su rival.

El gol llegó al minuto 13 luego de un gran pase de Juan Cazares para habilitar a Arón Rodríguez que encaró, hizo la diagonal y remató cruzado para el 1-0.

Aucas intentó responder con juego vertical sin tener mucha precisión ante una línea defensiva firme de Independiente del Valle.

Al minuto 42 del primer tiempo llegó el 2-0 de IDV por medio de Juan Cazares quien se filtró en el área y recibió al primer palo un pase para rematar y poner el tanto que daba más tranquilidad a su equipo.

En la segunda mitad, Aucas cambió su línea defensiva. Pasó de tres zagueros centrales, a una línea de cuatro, reconociendo que su medio campo sufrió todo el primer tiempo, dando una mano para evitar que Juan Cazares siga teniendo tantos espacios para crear.

Bruno Miranda puso el 2-1 en apenas 14 minutos de la segunda mitad por medio de un fuerte cabezazo para meter en partido a su equipo.

El marcador no se movió pese a la insistencia de Aucas, por lo que IDV afianza su liderato con 43 unidades, 7 más que Liga de Quito y 8 más que Barcelona SC, sus máximos perseguidores.

Este sábado sigue la fecha con tres duelos más: U. Católica vs. Vinotinto, Orense vs. El Nacional y Delfín SC vs. BSC.