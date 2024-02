Emelec gana pero no convence en la Explosión Azul 2024

Emelec presentó de manera oficial su plantel del 2024 en la denominada Explosión Azul en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca ante el Libertad FC.

Los azules no tuvieron el total del apoyo de su hinchada, donde no se llenó el aforo y según reportes de la prensa deportiva, no llegaron ni a los 10 mil aficionados en las gradas.

Para esta temporada Emelec ha sumado distintos nombres como Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Maicon Solís, Marcelo Meli, Rodrigo Rivero, Cristhian Noboa, entre otros que intentarán darle otra cara al club guayaquileño este año.

Ya en cancha, Emelec no pudo demostrar superioridad en el campo, siendo un equipo técnico pero sin explosividad, por lo que volvió predecible los ataques contra el bloque defensivo de los lojanos.

El primer tiempo terminó 0-0, con pocas ocasiones de peligro.

En el segundo tiempo, Libertad sufrió una expulsión por lo que replegó e intentó contragolpear.

Emelec realizó varios cambios para buscar más dinámica y la encontró con varios nombres como Maicon Solíz y compañía.

El único gol cayó en el cierre del duelo cuando el veterano Jaime Ayoví puso el 1-0 para el grito azul.

