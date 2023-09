El equipo local siguió atacando y a los 72 Luis Caicedo envió un balón largo al área, Castelli se metió y fue impactado en el rostro por García Agustín García Basso y el árbitro no dudó en pitar penal para Delfín.

Se perdieron tres minutos en reclamos de Independiente que no cambiaron la decisión del juez Roberto Sánchez. Brian Oyola pateó el penal, fuerte, abajo y al medio: 1-0 para Delfín .

A los 80 el árbitro Roberto Sánchez cometió un gran error y dejó a Delfín con nueve, pues le sacó una segunda amarilla a Castelli, quien no golpeó a un rival, pero el réferi creyó que sí y lo echó. La doble amarilla no se puede revisar en el VAR, por lo que la videoasistencia no pudo intervenir para corregir la falla del juez.