Fútbol Nacional
15 sep 2025 , 13:10

Clásico del Astillero: ¿Qué sanción podría recibir Emelec por los incidentes en el Capwell?

La hinchada de Emelec lanzó botellas de vidrio al campo de juego, encendió bengalas y prendió juegos pirotécnicos mientras se desarrollaba el partido ante Barcelona SC.

   
    Hinchada de Emelec en el Clásico del Astillero( API )
Fernando Guevara
Durante el Clásico del Astillero, disputado en el estadio George Capwell, la hinchada de Emelec ubicada en la bandeja alta de la localidad Avenida Quito, lanzó botellas de vidrio al campo de juego, encendió bengalas y prendió juegos pirotécnicos mientras se desarrollaba el partido ante Barcelona SC.

Como consecuencia, el encuentro fue suspendido durante aproximadamente 17 minutos, hasta que los aficionados responsables fueron desalojados de esa zona del estadio. Ahora, el Comité de Disciplina de la LigaPro esperará el informe arbitral para determinar las sanciones correspondientes.

De acuerdo con el Reglamento de Competiciones de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro), Emelec podría ser sancionado con la prohibición de jugar con público en sus próximos partidos como local.

Una de las posibles medidas sería el cierre parcial de la localidad afectada (la Avenida Quito), como ocurrió anteriormente con Independiente del Valle, cuando una botella impactó a Junior Sornoza y se ordenó cerrar únicamente la bandeja baja de esa sección del estadio.

Sin embargo, al tratarse de una conducta reincidente, la sanción podría ser más severa. Entre las opciones está el cierre total del estadio George Capwell, lo que obligaría a Emelec a disputar sus partidos en otro escenario deportivo o, incluso, a puerta cerrada, sin público.

Además, el club enfrentaría multas económicas por los incidentes ocurridos durante la derrota 4-0 ante Barcelona SC, lo que representa un golpe tanto en lo deportivo como en lo financiero para la institución.

La resolución del Comité Disciplinario se conocerá el próximo miércoles 17 de septiembre.

Temas
Emelec
Clásico del Astillero
Barcelona SC
Sanción
incidentes
Ecuador
Noticias
