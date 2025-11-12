Fútbol Nacional
12 nov 2025 , 18:59

Emelec sufre una baja sensible: Ronny Borja volvió a lesionarse y no jugará más este año

Actualmente, Emelec se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro con 49 puntos

   
    Ronny Borja en su presentación como jugador de Emelec ( Foto: Emelec )
Baja sensible para el Club Sport Emelec. El joven jugador Ronny Borja volvió a lesionarse y se perderá lo que resta de la temporada. En lo que va del año, el futbolista solo ha disputado ocho encuentros.

Borja, de 20 años, se había recuperado recientemente de una rotura de ligamento cruzado, sin embargo, volvió a sufrir una lesión similar, lo que le impedirá sumar minutos en la parte final del año.

Según informó el periodista Ronald Pin, el jugador habría sufrido una rotura parcial del ligamento colateral de su rodilla durante un entrenamiento en el Polideportivo de Los Samanes.

Hasta el momento, Emelec no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. Esta sería la segunda baja importante que sufre el equipo eléctrico, que busca clasificar a la final de la Copa Ecuador y finalizar primero en el segundo hexagonal, con el objetivo de obtener el último cupo a la Copa Sudamericana.

Actualmente, Emelec se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 49 puntos, los mismos que Aucas y Deportivo Cuenca, y a solo un punto del líder Macará en esta clasificación.

