El estadio George Capwell ha sido uno de los escenarios más golpeados en el inicio de la Liga Pro EC, debido a las fuertes lluvias que vienen azotando a la ciudad de Guayaquil en los últimos meses.

Partidos paralizados, aplazados y reprogramados han sido parte de las resoluciones previo, en medio y después de los partidos que ha hecho de local el cuadro 'azul'.

La muestra más grave fue en el choque entre Emelec y El Nacional, el cual tuvo que jugarse al siguiente día debido a la intensidad de la lluvia y la pobreza del terreno para poder jugar.

Ante eso, el presidente del cuadro 'eléctrico', José Pileggi, reconoció que es algo que aqueja al espectáculo deportivo, pero que su dirigencia está resolviendo.

"El césped del estadio tiene falencias hace 8 años, tenemos un problema de drenaje que no se lo puede resolver en invierno", reveló el máximo directivo a Studio Fútbol en medio de una entrevista realizada en Brasil, con motivos de una feria deportiva internacional 'Sports Smmit', donde varios dirigentes de clubes de la Liga Pro se encuentran representando al fútbol nacional en charlas y conferencias.